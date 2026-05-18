Экс-инвестор «Химок» Садыгов мог использовать клуб «Серикспор» для перевода денег

Бизнесмен Садыгов мог переводить деньги в свои компании через турецкий клуб

Бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов мог использовать футбольный клуб «Серикспор» для перевода денег в свои турецкие компании. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza» со ссылкой на турецкие СМИ.

В 2016 году бизнесмен основал несколько компаний, офисы которых базировались в турецкой Анталье, для этого он использовал имя Садык Хасанлы. Через восемь лет после этого он поддерживал кандидата в мэры Серика Кадира Кумбула, который в итоге выиграл выборы. За это Садыгов сначала получил 50%, а потом и все 100% акций футбольного клуба «Серикспор».

Через клуб начали проходить финансы, которые не были предназначены на нужны, связанные с футболом. Как указано в публикации, через агентские компании был подписан ряд российских футболистов и был взят стадион в аренду. Взамен компания Садыгова бесплатно передавала автомобили и строительную технику муниципалитетам Серика и Антальи.

5 марта 2026 года Садыгов ббыл пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всем мире. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение удовлетворить соответствующий запрос Российского футбольного союза (РФС), который ранее вынес аналогичное решение.

«Химки» в июне 2025 года лишились профессионального статуса после финансовых проблем и неуплаты долгов, после чего Садыгов стал инвестором клуба «Серик Беледиеспор» из второй лиги Турции.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший «Серик Беледиеспор», был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову. Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

