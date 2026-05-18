Война США и Израиля против Ирана
Фигуристка Загитова показала украшенную к ее дню рождения комнату

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала красиво украшенную комнату к ее дню рождения.

18 мая спортсменке исполнилось 24 года.

«Самый счасливый день рождения», – с ошибкой написала фигуристка, показав комнату с большими корзинами цветов и шарами.

Фигуристка завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова впервые показала своего бойфренда.

 
