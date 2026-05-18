Стало известно, почему вратаря «ПСЖ» Сафонова не вызвали в сборную России

Тренер сборной России Кафанов объяснил невызов Сафонова на ближайшие матчи
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов не был вызван на ближайшие товарищеские матчи национальной команды. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Сезон у него закончится позже, чем у других наших игроков. Если учесть, что в Каир на товарищескую игру с Египтом он приехать не сможет, то совместно с Валерием Георгиевичем Карпиным и Матвеем было принято такое решение», — указал Кафанов.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством главного тренера Валерия Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Финал Лиги чемпионов, где «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом», стоится 30 мая на стадионе в Будапеште, Венгрия. 13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу и досрочно оформил чемпионский титул.

Ранее стал известен состав сборной России на товарищеские матчи.

 
