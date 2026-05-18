Сафонов думал о финале Лиги чемпионов в проигранном матче чемпионата Франции

Сафонов: матч с «Парижем» в чемпионате сыграли неудачно, мыслями уже в финале ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале признался, что в матче чемпионата Франции с «Парижем» он думал о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Сыграли матч против «Парижа». Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30 числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале», — поделился он.

Встреча состоялась на стадионе «Жан Буен» в Париже и завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 1:2. На 50-й минуте открыл счет нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори сравнял счет. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму Гори оформил дубль и принес «Парижу» победу. Сафонов провел весь матч в воротах.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке с 44 очками.

Финал Лиги чемпионов, где «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом», стоится 30 мая на стадионе в Будапеште, Венгрия.

