Финляндия разгромила США на чемпионате мира

Сборная Финляндии с крупным счетом одолела национальную команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года.

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе финской команды шайбы забросили Ленни Хямеэнахо, который оформил дубль, Патрик Пуйстола, Аату Рятю, Саку Мяэналанен и Антон Лунделль. В составе США отличились Мэтт Коронато и Райан Леонард.

Финляндия и США играют в группе А. В следующем матче финская команда сыграет с соперниками из Латвии 21 мая, стартовая сирена прозвучит в 17:20 по московскому времени. Американские хоккеисты на день раньше сразятся с Германией, начало матча — 21:20 мск.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее сборная России стала победителем Кубка Будущего.