«Сложно одержать победу»: тренер «Краснодара» оценил уровень РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что в России все хорошо с футболом

Главный тренер «Краснодара» после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) на пресс-конференции выразил уверенность, что в России с футболом все в порядке.

«Я думаю, что у нас сильный турнир. Очень сложно одержать победу в любом матче. Такого, я думаю, никогда не было. С любым соперником ты должен приложить максимальные усилия. Не можешь выиграть ни у кого на классе. Мы видим, что каждый может обыграть каждого», — указал он.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее появилась информация, что бразильскому игроку «Зенита» вернут 30 млн рублей за опоздание на сборы.