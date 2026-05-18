В ЦСКА назвали лучшего игрока с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что считает защитника Данила Кругового лучшим в прошедшей игре. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Он отыграл очень здорово. В игре против «Пари НН» именно его забег был ключевым моментом, после которого мы перевернули игру. Хорошо, когда футболист универсален и может закрывать несколько позиций. Играя в обороне, сделал гол. Хочу поблагодарить Даню за сегодняшнюю игру», — заявил Игдисамов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее в «Локомотиве» смирились с потерей лидера.