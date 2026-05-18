Свищев стал главой новой объединенной лыжной федерации

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев официально стал председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Об этом сообщает в пресс-служба организации.

«Лыжное сообщество поздравляет Дмитрия Александровича Свищева с избранием и желает успешной работы, эффективной реализации инициатив», — сказано в заявлении.

18 мая Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) официально сменила название на Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. В объединенную структуру вошли пять национальных федераций: прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла.

Дмитрий Свищев пришел на смену Елене Вяльбе — трехкратной олимпийской чемпионке, возглавлявшей организацию с 2010 года. Свищев также является членом исполкома ОКР, вице-президентом Федерации фристайла России и ранее был избран руководителем Ассоциации лыжных видов спорта.

Ранее Вяльбе заявила, что в работе со Свищевым готова будет «драть глотку».