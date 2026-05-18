ФЛГР переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России

ФЛГР переименовали в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России

Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) официально переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках объединения нам необходимо принять решение об изменении названия нашей организации. Предлагается название: Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Наименование полностью соответствует международным правилам», — сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

В состав обновленной федерации войдут пять организаций: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее Вяльбе заявила, что в работе со Свищевым готова «драть глотку».