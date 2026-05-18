«Слушания не планируются»: в CAS рассказали об иске Союза биатлонистов России

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что продолжения слушаний по обращению Союза биатлонистов России (СБР) не планируются, передает «Матч ТВ».

«Дальнейшие слушания по этому делу не планируются. Пока слишком рано говорить, когда будет вынесено окончательное решение», — сказано в сообщении.

14 мая закрытое заседание CAS по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России (СБР) к IBU состоялось в Лозанне. Разбирательства касались недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее в IBU заявили, что организация не контактирует с СБР.

 
