Самсонова не прошла во второй круг теннисного турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла австралийке Дарье Касаткиной в первом круге турнира WTA 500, который проходит в Страсбурге.

Встреча продлилась 1 час 56 минут и завершилась победой Касаткиной со счетом 7:5, 6:3. За время игры Самсонова сделала один эйс, реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных и допустила четыре двойные ошибки. Касаткина совершила три двойные ошибки, но подала навылет четыре раза и использовала пять брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Пейтон Стирнс. Призовой фонд соревнований в Страсбурге превышает 1 миллион евро.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

