«Не верится в такое счастье»: чемпионка мира — о снятии санкций с гимнастов

Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в восторге от решения World Gymnastics снять ограничения с российских спортсменов. В комментарии «Газете.Ru» она заметила, что остается вопрос принятия этого решения в Европе.

«Просто не верится в такое счастье. Уже четыре с половиной года было без флага и гимна, в начале мы вообще не выступали. Это что-то невероятное. Конечно, эмоции захлестывают. Я безумно рада за всех наших девочек, за всю нашу сборную.

Сейчас осталось только, чтобы европейская федерация подтвердила это решение. Мы можем выступать с флагом и гимном под эгидой World Gymnastics, а в конце мая будет чемпионат Европы. И, насколько я знаю, европейская федерация будет проводить экстренное совещание и подтверждать допуск россиян. Конечно, хотелось бы очень красиво зайти на чемпионат Европы, сразу с символикой. Думаю, для нашей команды было бы очень важно так приехать на большой старт, на котором девчонки еще не выступали.

Я представляю себя на их месте — я бы прыгала до потолка, понимая, что сейчас еду на чемпионат Европы, готовилась бы выступать. И вышла бы просто королевой. Потому что когда выходишь в нейтральном статусе — да, спасибо большое, что разрешили. Но когда за твоей спиной и флаг, и гимн, и болельщикам можно держать флаги, кричать «Россия!» — это счастье», — сказала Батыршина.

