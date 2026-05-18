Карпин рассказал о разговоре с Сафоновым перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в состав национальной команды на товарищеские матчи. Его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала», — сказал Карпин.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

6 мая «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в финал. Соперником парижан 30 мая станет лондонский «Арсенал». Сафонов провел оба полуфинальных матча в стартовом составе.

