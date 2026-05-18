Иран получил гарантии от ФИФА по участию в чемпионате мира в США

В МИД Ирана сообщили о получении гарантий ФИФА для участия в ЧМ-2026

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила иранской сборной гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

«Два дня назад в Турции состоялась встреча представителей Федерации футбола Ирана и высокопоставленными лицами ФИФА, где нам были даны гарантии того, что ФИФА приложит все усилия для соблюдения норм принимающими сторонами», — сообщил Багаи.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не оправдало себя, и вопрос о возвращении российских команд необходимо пересмотреть. Однако позже The Times сообщило, что совет ФИФА не станет рассматривать допуск россиян, опасаясь давления со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем.