В «Локомотиве» рассказали, есть ли официальные предложения по Батракову

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не получал официальных запросов на трансфер полузащитника Алексея Батракова. Его слова передает Sport24.
«Понимание по будущему Батракова должно коррелироваться с фактами. На сегодняшний день официальных предложений в клубе по Алексею нет», — заявил Галактионов.
Футболист является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
Встреча финального тура с участием «Локомотива» и ЦСКА проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.
«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.
Ранее Батраков ответил, был ли матч с ЦСКА последним для него за «Локомотив».