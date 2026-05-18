«Поступательное движение продолжается»: Губерниев о допуске российских гимнастов

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев назвал прекрасным решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снять санкции с российских спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат».

«Поступательное движение продолжается. Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Такой же кейс у пловцов. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду», — сказал Губерниев.

18 мая стало известно, что World Gymnastics допустила российских гимнастов до соревнований с флагом и гимном во всех пяти дисциплинах, входящих в федерацию: спортивной гимнастике, художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.

Ранее в ФГР оценили решение World Gymnastics о допуске россиян.