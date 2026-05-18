В ФГР оценили решение World Gymnastics о допуске россиян

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров высказался о решении Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) вернуть российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном. Его слова передает пресс‑служба ФГР.

«Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов», — сказал Белозеров.

18 мая стало известно, что World Gymnastics допустила российских гимнастов до соревнований с флагом и гимном во всех пяти дисциплинах, входящих в федерацию: спортивной гимнастике, художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.

Ранее российские гимнастки завоевали три золотые медали на старте Кубка Европы.