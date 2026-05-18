Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном

FIG допустила российских гимнастов до соревнований с флагом и гимном

Российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) с национальным флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовала Федерация гимнастики России (ФГР).

Решение принял исполнительный комитет организации в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ограничения сняты не только с российских спортсменов, но и с представителей Беларуси.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российские гимнастки завоевали три золотые медали на старте Кубка Европы.