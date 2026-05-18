Медведев поднялся на две позиции в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с девятой позиции на седьмую.

Спортсмен достиг отметки 3890 очков после выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме, где он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. За этот турнир Медведев получил 400 рейтинговых очков. Всего в текущем сезоне на его счету 30 побед и 10 поражений в официальных матчах.

Также российский теннисист Андрей Рублев улучшил свою позицию на одну строчку, поднявшись с 14-го на 13-е место. Карен Хачанов остался на 15-й позиции.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер с 14 350 очками. Вторую позицию сохранил испанец Карлос Алькарас (12 960), третью — немецкий теннисист Александр Зверев (5805).

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее у чемпиона US Open украли награды.