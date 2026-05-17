Сафонов в составе «ПСЖ» проиграл в финальном матче Лиги 1

«ПСЖ» проиграл «Парижу» в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча состоялась на стадионе «Жан Буен» в Париже и завершилась со счетом 2:1.

На 50-й минуте открыл счет нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 76-й минуте полузащитник «Парижа» Алимами Гори сравнял счет. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму Гори оформил дубль и принес «Парижу» победу. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч в воротах.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке с 44 очками.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

