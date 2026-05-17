Батраков ответил, был ли матч с ЦСКА последним для него за «Локомотив»

Батраков: не знаю, был ли матч с ЦСКА последним для меня в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что ему неизвестно, сыграл ли он свою заключительную встречу за клуб в 30-м туре РПЛ против ЦСКА. Об этом он сообщил журналистам.

«Не знаю, посмотрим, как сложится судьба. Ничего об этом не читал и не знаю об этом», — сказал Батраков.

Ранее появлялась информация, что Батраков интересен клубам из Англии, Испании, Италии и Германии.

Футболист является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

