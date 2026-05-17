Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в последний день ЧЕ

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

В женском спортивном самбо победительницами стали Эльмира Кахраманова победила украинку Снежанну Плиш в категории до 54 кг, Екатерина Дорошенко в весе до 65 кг выиграла у белоруски Даниэлы Ждан и Дарья Речкалова одолела украинку Галину Ковальскую.

В мужском боевом самбо золото выиграли Шейх-Мансур Хабибулаев и Магомед Гасанов. В весовой категории до 79 кг бронзу завоевал Али Куржев.

В мужском спортивном самбо чемпионами стали Андрей Корнеев, который победил украинца Романа Труща в весовой категориия до 71 кг и Аслан Джиоев в весе свыше 98 кг одолел латвийца Виктора Реско. Бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг получил Вадим Дедов.

Российские спортсмены выступали с национальным флагом и гимном. По итогам турнира сборная России выиграла общекомандный медальный зачет, завоевав 13 золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

