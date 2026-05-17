В «Локомотиве» капитана «Краснодара» назвали лучшим игроком сезона

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что считает капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком завершившегося сезона Российской премьер-лиги (2025/26), передает РИА Новости.

«Если брать по индивидуальным качествам, то Эдик Сперцян заслужил звание лучшего игрока сезона. Он в топе бомбардиров и ассистентов. Эдик — большой молодец. Не знаю, какие у него амбиции, но желаю ему уже попробовать себя в другом чемпионате», — сказал Батраков.

Сперцян выступает за «Краснодар» с 2019 года. В его активе более 200 матчей за «быков» и 15 голов за национальную сборную Армении. Этот сезон футболист завершил с 13 голами и 16 результативными передачами в чемпионате России.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее в «Локомотиве» поблагодарили «Динамо» за шанс выиграть бронзу.