В «Локомотиве» поблагодарили «Динамо» за шанс выиграть бронзу

В «Локомотиве» поблагодарили махачкалинское «Динамо» за ничью со «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что благодарен наставнику махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву за ничейный результат игры со «Спартаком». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

« После матча мы созвонились, и я поблагодарил Вадима Валентиновича, будем желать им победы в стыковых матчах, они тоже внесли определенный вклад в наш успех. У нас хорошие взаимоотношения и с ним, и с тренерским штабом. В целом, если брать весь сезон, мы, наверное, заслужили такой результат», — заявил Галактионов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему «Краснодар» упустил титул.