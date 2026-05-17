Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

В «Локомотиве» поздравили фанатов с бронзой

Тренер «Локомотива» Галактионов поздравил фанатов клуба с бронзовыми медалями
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что рад завоеванию первых медалей в своей клубной тренерской карьере. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Поздравляю команду и клуб, наших руководителей, впервые за пять лет клуб оказался в призерах. На протяжении всех 30 туров мы держали команду в призовой зоне — можно ли было лучше? Безусловно, как и в Кубке России можно было выступить лучше, всегда есть куда стремиться. Чтобы расти, нам всем нужно сделать в межсезонье правильные шаги», — заявил Галактионов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее «Зенит» стал чемпионом России.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!