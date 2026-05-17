В «Локомотиве» поздравили фанатов с бронзой

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что рад завоеванию первых медалей в своей клубной тренерской карьере. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Поздравляю команду и клуб, наших руководителей, впервые за пять лет клуб оказался в призерах. На протяжении всех 30 туров мы держали команду в призовой зоне — можно ли было лучше? Безусловно, как и в Кубке России можно было выступить лучше, всегда есть куда стремиться. Чтобы расти, нам всем нужно сделать в межсезонье правильные шаги», — заявил Галактионов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее «Зенит» стал чемпионом России.