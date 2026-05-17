«Акрон» объявил об увольнении главного тренера

«Акрон» уволил тренера Тедеева после поражения в финальном туре РПЛ

Тольяттинский «Акрон» объявил об увольнении Заура Тедеева с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Заур Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года. Под руководством этого тренера «Акрон» оформил повышение в классе по итогам сезона 2023/24. «Акрон» благодарит Заура Эдуардовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба.

в 30-м туре РПЛ самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Акроном» со счетом 4:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В составе «Крыльев Советов» отличились Амар Рахманович, Максим Витюгов, оформивший дубль, и Николай Рассказов. Единственный гол у «Акрона» забил Никита Базилевский.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 27 очками остался на 13-й строчке и сыграет с волгоградским «Ротором» в стыковых матчах за право остаться в лиге.

Ранее «Зенит» стал чемпионом России.