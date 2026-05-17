«Крылья Советов» сохранили право играть в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над тольяттинским «Акроном» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 4:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В составе «Крыльев Советов» отличились Амар Рахманович, Максим Витюгов, оформивший дубль, и Николай Рассказов. Единственный гол у «Акрона» забил Никита Базилевский.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 27 очками остался на 13-й строчке и сыграет в стыковых матчах за право остаться в лиге.

В параллельных матчах «Балтика» в Калининграде уступила московскому «Динамо» со счетом 1:2. «Сочи» сыграл вничью с «Ахматом», установив счет 1:1. В Казани «Рубин» и «Пари Нижний Новгород» также установили ничью со счетом 2:2.

По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре.

