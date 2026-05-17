«Локомотив» проиграл ЦСКА в финальном туре РПЛ

Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

На 35-й минуте после грубой потери мяча в центре поля Круговой обыграл защитника и выкатил пас на пустые ворота на Данилу Козлова, который забил. На 57-й минуте армейцы удвоили преимущество: навес Матеуса Рейса с левого фланга залетел под перекладину, вратарь Митрюшкин не среагировал. На 70-й минуте гости отыграли один гол: Александр Сильянов со средней дистанции нанес удар, и мяч после рикошета влетел в сетку.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на четвертом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

