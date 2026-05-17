Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Локомотив» проиграл ЦСКА в финальном туре РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в финальном туре РПЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте после грубой потери мяча в центре поля Круговой обыграл защитника и выкатил пас на пустые ворота на Данилу Козлова, который забил. На 57-й минуте армейцы удвоили преимущество: навес Матеуса Рейса с левого фланга залетел под перекладину, вратарь Митрюшкин не среагировал. На 70-й минуте гости отыграли один гол: Александр Сильянов со средней дистанции нанес удар, и мяч после рикошета влетел в сетку.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на четвертом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее болельщики «Локомотива» освистали экс-капитана перед матчем с ЦСКА

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!