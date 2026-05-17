Экс-тренер сборной поделился ожиданиями от пятого матча серии «Локомотив» — «Ак Барс»

В пятом матче серии финала Кубка Гагарина «Локомотив» и «Ак Барс» будут играть так же, как в четвертой встрече. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Думаю, что матч будет в таком же ключе, как четвертая игра в Казани. Сложно предсказать, какие будут отскоки, от каких штанг или бортов, куда шайбы полетят. Сложно говорить, что та или иная команда имеет явное преимущество в психологии, физике, мастерстве. Ребята отдаются полностью, и те, и другие. Кто будет точнее в реализации своих моментов, тот и победит», — сказал Плющев.

Казанцы выиграли четвертый матч со счетом 2:1. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Александр Полунин и Артем Галимов. А на 51-й минуте Александр Хмелевски забросил шайбу после отскока от борта, этот гол оказался победным. Пятая игра серии пройдет в Ярославле 19 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участие в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Плющев заявил о проблемах с реализацией большинства у «Локомотива».