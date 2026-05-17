Болельщики «Локомотива» освистали экс-капитана перед матчем с ЦСКА

Болельщики «Локомотива» освистали экс-капитана Баринова перед матчем с ЦСКА
Алексей Филиппов/РИА Новости

Болельщики московского «Локомотива» освистали полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова при объявлении стартового состава ЦСКА в начале матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно сезона-2025/26. До этого он провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру, выиграв чемпионат России, четыре Кубка России и один Суперкубок. Встреча 30-го тура РПЛ стала для него первой против бывшего клуба. Баринов вышел на поле с первых минут. В 14 матчах за ЦСКА он не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице РПЛ команда идет на пятом месте, набрав 48 очков. Если ЦСКА обыграет «Локомотив» в 30-м туре, то, набрав 51 очко, армейцы обойдут «Спартак» (51 очко, но по личным встречам?) и поднимутся на чистое четвёртое место в итоговой таблице РПЛ. Все матчи 30-го тура РПЛ начались одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» оценил шансы команды на бронзовые медали.

 
