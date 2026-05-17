«Вся команда весной беременная»: Талалаев о составе «Балтики»

Талалаев: мне кажется, у нас вся команда весной беременная

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о составе своей команды перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».

«Илья Петров ждет ребенка. Вместе со своей семьей мы его поздравляем. Мне кажется, у нас вся команда весной беременная. Немножко не хватает быстрых и резких движений. В игре с «Локомотивом» не самое лучшее качество было. Нам все же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», — сказал Талалаев.

В матче 29-го тура РПЛ «Балтика» уступила московскому «Локомотиву». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Матч с «Динамо» состоится 17 мая.

