Американский хоккеист «Ак Барса» установил рекорд результативности в Кубке Гагарина

Максим Богодвид/РИА Новости

Игрок казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил рекорд результативности среди защитников по количеству очков в истории Кубка Гагарина.

Миллер набрал 22 очка (10 голов + 12 передач) в текущем розыгрыше плей-офф.

Предыдущее достижение (21 очко) принадлежало защитнику «Металлурга» Крису Ли в сезоне-2016/17. Миллер также вышел на первое место в списке бомбардиров плей-офф, опередив нападающего омского «Авангарда» Константина Окулова.

Встреча «Ак Барса» с ярославским «Локомотивом», которая проходила в Казани, завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

У казанской команды шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевски. Единственный гол в составе «Локомотива» оформил Александр Полунин.

«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии до четырех побед со счетом 2:2. Пятый матч серии состоится 19 мая.

Ранее экс-тренер сборной объяснил, за счет чего «Ак Барс» победил «Локомотив».

 
