Бывший игрок сборной России назвал футболиста, который может спасти «Акрон» от вылета

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, бывший игрок сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о борьбе за выживание в РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и тольяттинским «Акроном», которые сыграют в заключительном туре между собой.

«Это такое дерби, до этого «Акрон» выиграл в первом круге у Самары, поэтому там будет непростой матч, сложный для обеих команд. Но «Крылья Советов» все-таки предпочтительней сейчас смотрятся, потому что в последних играх, особенно у себя дома, команда демонстрирует хорошую игру. И «Спартак» был обыгран, и другие команды. «Акрон» должен был с «Ростовом» сыграть лучше, там мы не увидели того «Акрона», который хотели. Не знаю, будет ли играть Артем Дзюба, но мы видим, что, когда он находится на поле, у тольяттинцев есть моменты, какие-то атаки, выходы в атаку. Будет интересный и сложный для обеих команд матч», — отметил Деменко.

«Крылья Советов» занимают 12-е место перед последним туром, опережая «Акрон» на два очка, и сохранят прописку в РПЛ, если смогут добиться в очной встрече хотя бы ничьей. Тольяттинцам для выхода из зоны вылета необходима победа.

