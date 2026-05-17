Экс-тренер сборной объяснил, за счет чего «Ак Барс» победил «Локомотив»

Хоккеисты «Ак Барса» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» лучше, чем соперники, распорядились своими моментами. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Игра была очень значимая для двух команд, для «Ак Барса», наверное, немного больше. Во-первых, они играли на своем льду. Во-вторых, проиграть второй матч на домашней площадке — это получить такой удар, после которого можно не оправиться. Потом, проигрыш «Ак Барса» сразу бы решал все вопросы для «Локомотива» в его пользу, потому что там казанцам было бы уже сложно.

Игра была трудная для обоих соперников. Но «Ак Барс» оказался точнее в тех моментах, которые он создал, грамотно сыграл в своей зоне с подборами, шайбами на вбрасывании. И вратарь, конечно, потащил в тех моментах, в которых было нужно. Думаю, что «Ак Барс» заслуженно победил, он создал больше острых моментов. Где-то не хватило спокойствия, где-то — хладнокровия, где-то — мастерства. Но в целом, победа заслуженная», — считает Плющев.

Казанцы выиграли со счетом 2:1. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Александр Полунин и Артем Галимов. А на 51-й минуте Александр Хмелевски забросил шайбу после отскока от борта, этот гол оказался победным. Пятая игра серии пройдет в Ярославле 19 мая.

Ранее сборная России стала победителем Кубка Будущего.