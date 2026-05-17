«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

У казанской команды шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевски. Единственный гол в составе «Локомотива» оформил Александр Полунин.

«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии до четырех побед со счетом 2:2. Пятый матч серии состоится 19 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

