Стал известен состав «Зенита» на потенциально чемпионский матч

«Зенит» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

«Зенит» и «Ростов» опубликовали составы на заключительный матч 30-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в Ростове-на-Дону.

В составе «Зенита» выступят Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохебби, Щетинин, Комаров, Сулейманов.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура национального первенства состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее российский тренер заявил, что «Зениту» будет непросто в 30-м туре РПЛ.