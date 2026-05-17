«Когда сильные атлеты отсутствуют, это ощущается»: иностранный хореограф об отстранении россиян

Ришо заявил, что отсутствие россиян влияет на уровень мирового фигурного катания
Французский хореограф Бенуа Ришо высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. Его слова передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«С чисто спортивной и художественной точки зрения, когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается, потому что именно конкуренция высокого уровня подталкивает всех вперед — и в творческом, и в техническом плане», — сказал Ришо.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В этом сезоне он вновь поставит программу Кагановской и Некрасову, а также будет работать с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Камила Валиева обратилась к Ришо.

 
