«Когда сильные атлеты отсутствуют, это ощущается»: иностранный хореограф об отстранении россиян

Французский хореограф Бенуа Ришо высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. Его слова передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«С чисто спортивной и художественной точки зрения, когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается, потому что именно конкуренция высокого уровня подталкивает всех вперед — и в творческом, и в техническом плане», — сказал Ришо.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В этом сезоне он вновь поставит программу Кагановской и Некрасову, а также будет работать с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Камила Валиева обратилась к Ришо.