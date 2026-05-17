Адвокат выразил уверенность, что боец ММА Юнусов получит реальный срок

Боец смешанного стиля Джихад Юнусов будет привлечен к уголовной ответственности за противоправное поведение в конфликте с пожилой соседкой. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри.

«Я считаю, что бойцу ММА грозит уголовная ответственность и реальный срок. Из той информации, которая имеется в СМИ, в его действиях присутствуют признаки преступления, предусмотренные статьей 213 УК РФ — хулиганство. Он выразил явное неуважение к женщинам, к обществу, повел себя так, как не принято: плеснул кофе, ударил. В его действиях, однозначно, имеется состав преступления. По статье 213 наказание — до пяти лет лишения свободы.

Также — причинение вреда здоровье. Квалификация будет понятна, когда будет проведено судебно-медицинское исследование. Но здесь речь пойдет или о статье 116 – побои, наказание до трех лет лишения свободы, или о статье 112 ч.2 п. Д – причинение телесных повреждений средней тяжести из хулиганских побуждений. Это явно имело место, и такая квалификация часто встречается при подобных действиях. Наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

Соответственно, максимально возможное наказание — до пяти лет, как по статье 213, так и по статье 112 ч.2 п. Д. Не факт, что будет до пяти лет, но даже если квалифицируют не по 112 статье, то по 116 — а это побои, до трех лет в любом случае. Наказание в конечном итоге будет рассчитываться путем сложения санкций за хулиганство и также за причинение телесных повреждений. Каким оно будет, определит судебно-медицинское исследование. Конечно, все будет зависеть от тактики защиты, но реальный срок вполне вероятен за данные преступления, учитывая также личность бойца, который ранее совершал подобные преступления, его неуважение к обществу.

Отдельно выражаю благодарность клубу «Ахмат», который, по имеющейся информации, отчислил бойца. Хотелось бы сказать всем, кто занимается единоборствами: в первую очередь они должны защищать людей, женщин, а не применять свою силу против них. В данном случае мы видим совершенно иное. Я это осуждаю и надеюсь, что спортсмен будет привлечен к уголовной ответственности. Даже не сомневаюсь, что ему будет назначено справедливое наказание», — сказал Сильвестри.

Согласно появившейся в СМИ информации, конфликт Юнусова с его пожилой соседкой произошел из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, которую поставили соседи бойца. Юнусов сначала вступил в словесную перепалку с женщиной, а потом облил ее кофе из кружки.

Ранее «Ахмат» объявил об исключении Юнусова из клуба.

 
