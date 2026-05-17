У чемпиона US Open украли награды

Дом бывшего теннисиста Хуана Мартина Дель Потро ограбили в Аргентине. Об этом пишет TyC Sports.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая. Неизвестные разбили окно и проникли в помещение, когда хозяина не было дома.

Злоумышленники похитили кубки, медали и другие памятные вещи, связанные со спортивной карьерой теннисиста. Следствие полагает, что кража была тщательно спланирована: преступники, вероятно, заранее знали планировку дома и распорядок дня его обитателей. На момент ограбления в здании никого не было.

37-летний Дель Потро завершил профессиональную карьеру в 2022 году из-за серии травм. Он является победителем Открытого чемпионата США (2009), серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым медалистом Игр-2012 в Лондоне. В ноябре 2025 года спортсмен был номинирован на включение в Международный зал теннисной славы. Наивысшей позицией аргентинца в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) было третье место, которого он достиг в 2018 году. Всего на его счету 22 титула ATP в одиночном разряде.

