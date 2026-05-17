Гвардиола намеревается покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен летом 2026 года покинуть свой пост. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно опубликованной информации, испанский специалист объявит об этом решении в ближайшие дни.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и за десять лет завоевал вместе с клубом 20 трофеев. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии. По одному разу клуб брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

16 мая «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, одолев в финале «Челси». Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Антуан Семеньо, который поразил ворота соперника на 72-й минуте. Его ассистентом выступил Эрлинг Холланд.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство с лондонским «Арсеналом». «Горожане» идет на втором месте, имея 77 очков и на два балла отставая от лидирующих соперников.

Ранее бывший тренер «Реала» возглавил «Челси».

 
