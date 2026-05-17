Теннисист Медведев готов бойкотировать матчи из-за призовых

Российский теннисист Даниил Медведев заявил YouTube-каналу «Больше!», что готов поддержать бойкоты турниров Большого шлема из-за размера призовых.

«Не знаю, как далеко это зайдет, но, опять же, у меня никаких проблем с этим нет. Если игроки так решат, то я только за», — указал он.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая и саму Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Ранее Медведев проиграл Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме.