Ветеран «Спартака» оценил шансы команды на бронзовые медали

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах красно-белых завоевать бронзовые медали Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» шанс есть, конечно. Понятно, что «Локомотив» будет играть с ЦСКА – это сложный матч для него. Но думаю, «Локомотив» тоже все прекрасно понимает. ЦСКА мы видели сейчас. В Нижнем Новогороде молодые ребята показали неплохую игру, хотя от них этого никто не ожидал. Поэтому «Локо» сложно будет. Для «Спартака» выездной матч против «Динамо» из Махачкалы тоже будет не такой простой. «Динамо» нужно выигрывать, хотя, понятно, что его спасает и ничья. Но у «Спартака» точно есть шансы выиграть бронзу», — считает Деменко.

Перед последним туром «Спартак» на два очка отстает от «Локомотива», при этом при равенстве очков «железнодорожники» будут выше по дополнительным показателям. «Спартак» в 30-м туре сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», «Локомотив» сразится в дерби с ЦСКА.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность, что «Зенит» выиграет РПЛ.

 
