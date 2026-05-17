В IBU ушли от ответа на вопрос о возвращении российского биатлона

Глава IBU ушел от ответа на вопрос о готовности разбанить российский биатлон

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отказался прямо отвечать на вопрос о возвращении российских биатлонистов на международные турниры. Его слова приводит Sport24.

«Мы являемся демократической организацией, принадлежащей ее членам. Решение о позиции IBU принимается на конгрессе наших членов», — указал он.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

14 мая закрытое заседание CAS по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России (СБР) к IBU состоялось в Лозанне. Разбирательства касались недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Дата оглашения вердикта будет объявлена позже.

В конце марте 2026 года Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону.

Ранее в IBU заявили, что организация не контактирует с СБР.