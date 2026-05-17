Стало известно, сколько денег игрок ЦСКА потратил на свадьбу с актрисой Милославской

Полузащитник московского ЦСКА Егор Ушаков потратил на свадьбу с актрисой Стасей Милославской 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sport Baza».

Согласно опубликованной информации, организаторам пара заплатила около 2 млн рублей, 800 тысяч ушли на аренду особняка на Малой Ордынке, где прошло мероприятие. 400 тысяч запросили фотографы, а на декор зала и кавер-группу было потрачено 600 тысяч. 700 тысяч стоил банкет. На образ невесты и торт пара потратила около 500 тысяч рублей.

Ушакову 23 года. 3 апреля 2022 года он дебютировал за основную команду ЦСКА, выйдя на замену в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (2:2). В этом матче он заработал пенальти, который реализовал Юсуф Языджи. 9 апреля футболист впервые вышел в стартовом составе в матче против «Химок» (4:2), в котором оформил первый гол.

13 сентября 2023 футболист перешел в самарский клуб «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона 2023/24. ЦСКА досрочно прервал аренду Ушакова в клубе в апреле 2024 года. Ушаков вернулся в армейскую команду, предположительно, из-за травмы. В сезоне-2025/26 он не выходил на поле в матчах за армейский клуб.

