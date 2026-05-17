В нидерландской команде назвали вратаря «ПСЖ» Сафонова украинцем

Защитник нидерландского ПСВ Килианн Сильдилья считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов является украинцем.

На аккаунте клуба в TikTok было опубликовано видео, на котором футболисты команды — Сильдилья, а также Матей Коварж и Деннис Ман — должны были назвать футболиста из страны, чей флаг появится на экране. Когда Сильдилья увидел флаг Украины, он подумал, а потом назвал Сафонова.

В комментарии под видео пришли болельщики, которые указали, что Сафонов — россиянин.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

Ранее стало известно, сможет ли Сафонов сыграть за «ПСЖ» в заключительном матче Лиги 1.

 
