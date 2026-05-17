«Невиданное ранее сочетание»: экс-игрок «Вашингтона» об Овечкине

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Лайх рассказал об уникальных особенностях Александра Овечкина, восхитившись российским нападающим и капитаном «столичных». Его слова приводит RMNB.

«Это невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы. Я знаю, что другие игроки тоже так делали, но не на таком уровне. Во время тренировок с ним ты думаешь: «Да, ты крепкий», а потом, когда я встретил его на чемпионате мира в 2013 году, я подумал: «О, ты медведь», — поделился он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее тренер «Вашингтона» признал, что избавляет Овечкина от игры в защите.