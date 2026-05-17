Стало известно, сможет ли Сафонов сыграть за «ПСЖ» в заключительном матче Лиги 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в заявку на матч заключительного 34-го тура чемпионата Франции с «Парижем». Информация об этом опубликована на официальном аккаунте клуба в социальной сети X.

Конкурент российского голкипера Люка Шевалье в этот список не попал из-за продолжения восстановления от травмы.

Игра состоится в Париже на стадионе «Жан Буен» 17 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

