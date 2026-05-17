Российские каноисты выиграли серебро на Кубке мира

Россияне Захар Петров и Иван Штыль завоевали серебряные медали в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м на втором этапе Кубка мира в Браденбурге, Германия.

Они показали результат 1 минута 47,98 секунды. Золотые медали выиграли представители Испании Даниэль Грихальба и Адриан Сьейро (1 минута 47,75 секунд). Тройку призеров замкнули венгры Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду (1 минута 48,46 секунд).

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит с Бранденбурге с 14 по 17 мая. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. 16 числа российские каноисты выиграли золотые медали в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 м.

До этого Кубок мира проходил в венгерском городе Сегед. Там российские спортсмены смогли также завоевать несколько золотых наград. Захар Петров и Штыль победили в состязаниях двоек на дистанции 500 метров. До этого Петрову присудили золото после фотофиниша на этапе Кубка мира. Петров победил на дистанции 1000 метров. Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 41,47 секунд. Также золотую медаль было решено вручить чеху Фуксу, который показал одно время с Петровым.

Также Сергей Свинарев выиграл золото на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Венгрии. Россиянин преодолел дистанцию за 38,05 секунды. Еще российские каноисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров.

