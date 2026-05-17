«Это было ужасно»: во Франции высказались о вратаре «ПСЖ» Сафонове

Французский журналист Даниэль Риоло признался, что изначально не воспринимал российского вратаря парижского «ПСЖ» Матвея Сафонова всерьез. Его слова приводит Le10sport.

«Когда его впервые выпустили против «Баварии», это было ужасно. Тогда мы подумали: «Если это запасной вратарь, то все плохо...» А сейчас — при том, что у него довольно необычный стиль и очень худощавое телосложение, ведь обычно вратари более мощные физически, — он действительно очень эффективен», — указал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» справился с «Баварией». Финал турнира состоится 20 мая в Венгрии, парижане поборются за трофей с английским «Арсеналом».

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат. Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул Лиги1 в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года, а в сезоне-2025/26 выиграл конкуренцию у Люки Шевалье за место в старте.

Ранее Сафонова призвали не называть вратарем мирового уровня.