Роналду получил худшую оценку за финал Лиги чемпионов

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду по версии портала SofaScore получил самую худшую оценку за финал Лиги чемпионов АФК 2 среди всех футболистов, которые выходили на поле.

В финальном матче саудовский клуб проиграл команде из Японии «Гамба Осака». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 0:1. Единственный гол в этой игре оформил Денис Хуммет на 30-й минуте. Роналду вышел на поле в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не сумел.

Форвард получил оценку 5,9. Наивысший балл получил вратарь японской команды Руи Араки — 8,9. В составе «Аль-Насра» лучшим стал Жоау Феликс — 7,7.

Для «Аль-Насра» это второй упущенный трофей за последние дни. 12 мая клуб сыграл вничью с «Аль-Хилялем» и упустил возможность досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее Роналду сделал заявление после упущенного шанса стать чемпионом Саудовской Аравии.

 
